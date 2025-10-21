Хикмет Гаджиев: В знак уважения наши братья казахи исполнили песню из репертуара Муслима Магомаева
- 21 октября, 2025
- 14:58
На официальном приеме в честь государственного визита президента Ильхама Алиева в Казахстан прозвучала песня "Синяя вечность" из репертуара Муслима Магомаева.
Как сообщает Report, соответствующей публикацией в своем аккаунте в соцсети X поделился помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"На официальном приеме в честь государственного визита президента Ильхама Алиева в Казахстан в знак уважения к азербайджанской культуре наши братья казахи с большой любовью и энтузиазмом исполнили песню "Синяя вечность" из репертуара Муслима Магомаева ", - написал Х.Гаджиев.
Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri əsnasında rəsmi ziyafətdə Qazax qardaşlarımız Azərbaycan mədəniyyətinə hörmətin nümunəsi olaraq Müslim Maqomayevin repertuarından “Синяя вечность» mahnısını böyük sevgi və coşqu ilə ifa edirlər. pic.twitter.com/f5Y7zwxUtC— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 21, 2025