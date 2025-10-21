Хикмет Гаджиев: В знак уважения наши братья казахи исполнили песню из репертуара Муслима Магомаева

На официальном приеме в честь государственного визита президента Ильхама Алиева в Казахстан прозвучала песня "Синяя вечность" из репертуара Муслима Магомаева.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией в своем аккаунте в соцсети X поделился помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"На официальном приеме в честь государственного визита президента Ильхама Алиева в Казахстан в знак уважения к азербайджанской культуре наши братья казахи с большой любовью и энтузиазмом исполнили песню "Синяя вечность" из репертуара Муслима Магомаева ", - написал Х.Гаджиев.