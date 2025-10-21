Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Хикмет Гаджиев: В знак уважения наши братья казахи исполнили песню из репертуара Муслима Магомаева

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 14:58
    Хикмет Гаджиев: В знак уважения наши братья казахи исполнили песню из репертуара Муслима Магомаева

    На официальном приеме в честь государственного визита президента Ильхама Алиева в Казахстан прозвучала песня "Синяя вечность" из репертуара Муслима Магомаева.

    Как сообщает Report, соответствующей публикацией в своем аккаунте в соцсети X поделился помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    "На официальном приеме в честь государственного визита президента Ильхама Алиева в Казахстан в знак уважения к азербайджанской культуре наши братья казахи с большой любовью и энтузиазмом исполнили песню "Синяя вечность" из репертуара Муслима Магомаева ", - написал Х.Гаджиев.

    Хикмет Гаджиев песня "Синяя вечность" прием Казахстан
    Hikmət Hacıyev: Qazax qardaşlarımız hörmət nümunəsi olaraq Müslüm Maqomayevin repertuarından mahnı ifa ediblər
    Hikmat Hajiyev: Kazakh artists honor Azerbaijani culture with Magomayev song

    Последние новости

    15:22

    Азербайджан и Казахстан установили побратимские отношения между городами Газах и Тараз

    Внешняя политика
    15:21
    Фото

    Таможенные службы Азербайджана и Ирана укрепляют информационный обмен

    Бизнес
    15:06

    Папоян рассказал о маршруте поставки зерна из Казахстана в Армению через Азербайджан

    В регионе
    15:02

    Глава египетской разведки находится в Израиле для переговоров с представителями Израиля и США

    Другие страны
    14:58

    Хикмет Гаджиев: В знак уважения наши братья казахи исполнили песню из репертуара Муслима Магомаева

    Внешняя политика
    14:57

    Сирия планирует ввести новую валюту в начале 2026 года

    Другие страны
    14:48
    Видео

    Токаев подарил президенту Азербайджана национальный казахский костюм

    Внешняя политика
    14:43

    Прокуроры стран СНГ договорились о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией

    В регионе
    14:40
    Фото

    В Астане состоялось II заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей