Fransanın səfiri Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 20 mart, 2026
- 14:13
Fransanın Bakıdakı səfiri Sofi Laqut Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, diplomatın Azərbaycan dilində videomüraciəti səfirliyin Facebook səhifəsində dərc olunub.
"Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi Novruz bayramının qeyd olunmasına qoşulur və Azərbaycan xalqına xoş arzularını çatdırır. Sizə sülh və rifah arzulayırıq. Novruz bayramınız mübarək!", - deyə Laqut bildirib.
