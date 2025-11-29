İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ermənistan və Türkiyə "Tramp marşrutu" çərçivəsində yeni iqtisadi və logistika imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 29 noyabr, 2025
    • 17:19
    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Gevork Papoyan və Türkiyənin kənd və meşə təsərrüfatı naziri İbrahim Yumaklı İstanbulda keçirilən görüşdə əməkdaşlıq perspektivlərini, o cümlədən "Tramp Marşrutu" (TRIPP) layihəsi çərçivəsində yeni iqtisadi, logistika və ticarət imkanlarını müzakirə edib.

    "Report" Ermənistan mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, tərəflər Ermənistan və Türkiyə arasında müntəzəm təmasların vacibliyini vurğulayıb, dialoqun davam etdirilməsinə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər.

    "Görüşdə Qars və Gümrü arasında dəmir yolu əlaqəsinin bərpası imkanları, eləcə də "Tramp Marşrutu" layihəsi vasitəsilə hər iki ölkə üçün yeni iqtisadi, logistika və ticarət imkanları müzakirə olunub", - məlumatda bildirilir.

    Tərəflər həmçinin bazarların şaxələndirilməsi, yeni logistika marşrutlarının formalaşdırılması və qarşılıqlı iqtisadi maraqların genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.

    Армения и Турция обсудили новые экономические и логистические возможности в рамках TRIPP
    Armenia and Türkiye mull cooperation prospects within TRIPP project

