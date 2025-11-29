Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Армения и Турция обсудили новые экономические и логистические возможности в рамках TRIPP

    Внешняя политика
    • 29 ноября, 2025
    • 17:06
    Армения и Турция обсудили новые экономические и логистические возможности в рамках TRIPP

    Министр экономики Армении Геворг Папоян и министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы на встрече в Стамбуле обсудили перспективы сотрудничества, включая новые экономические, логистические и торговые возможности в рамках проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны подчеркнули важность регулярных контактов между Арменией и Турцией и подтвердили готовность продолжать диалог.

    "В ходе встречи обсуждались возможности возобновления железнодорожного сообщения между Карсом и Гюмри, а также новые экономические, логистические и торговые возможности для обеих стран через проект "Маршрут Трампа"", - говорится в информации.

    Стороны также обсудили вопросы диверсификации рынков, формирования новых логистических маршрутов и расширения взаимных экономических интересов.

    Армения Турция Маршрут Трампа Геворг Папоян Ибрагим Юмаклы
    Ermənistan və Türkiyə "Tramp marşrutu" çərçivəsində yeni iqtisadi və logistika imkanlarını müzakirə edib
    Armenia and Türkiye mull cooperation prospects within TRIPP project
    Elvis

    Последние новости

    17:32

    В Азербайджане в октябре около 88% безналичных платежей пришлось на долю электронной коммерции

    Финансы
    17:25

    В Пекине обсуждены возможности участия Китая в XIII Глобальном Бакинском Форуме

    Внешняя политика
    17:14

    Казахстан активировал альтернативные маршруты экспорта нефти после атаки на объекты КТК

    В регионе
    17:13

    Членство Гвинеи-Бисау в Африканском союзе приостановлено после военного переворота

    Другие страны
    17:08

    Трамп заявил, что тарифы сделали США богатой, сильной и безопасной

    Другие страны
    17:06

    Армения и Турция обсудили новые экономические и логистические возможности в рамках TRIPP

    Внешняя политика
    16:55

    Трамп заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

    Другие страны
    16:44

    В Новосибирске собака взорвала баллон с дихлофосом

    Другие страны
    16:41

    МВД: Накануне в Азербайджане обнаружено и изъято более 14,1 кг наркотиков

    Происшествия
    Лента новостей