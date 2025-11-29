Армения и Турция обсудили новые экономические и логистические возможности в рамках TRIPP

Министр экономики Армении Геворг Папоян и министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы на встрече в Стамбуле обсудили перспективы сотрудничества, включая новые экономические, логистические и торговые возможности в рамках проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны подчеркнули важность регулярных контактов между Арменией и Турцией и подтвердили готовность продолжать диалог.

"В ходе встречи обсуждались возможности возобновления железнодорожного сообщения между Карсом и Гюмри, а также новые экономические, логистические и торговые возможности для обеих стран через проект "Маршрут Трампа"", - говорится в информации.

Стороны также обсудили вопросы диверсификации рынков, формирования новых логистических маршрутов и расширения взаимных экономических интересов.