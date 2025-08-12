Tramp İlham Əliyev və Paşinyan haqqında: Bu iki gözəl insan və böyük lider mənim yaxşı dostlarımdır

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan mənim yaxşı dostlarımdır.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp “Truth Social” hesabında yazıb.
"Onilliklər boyu davam edən müharibə və ölümlərdən sonra sülh sazişini imzaladığımız zaman Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birlikdə olmaq mənim üçün böyük şərəf idi. Bu iki gözəl insan və böyük lider indi mənim yaxşı dostlarımdır!", - Prezident Tramp qeyd edib.