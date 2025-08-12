Haqqımızda

Tramp İlham Əliyev və Paşinyan haqqında: Bu iki gözəl insan və böyük lider mənim yaxşı dostlarımdır Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan mənim yaxşı dostlarımdır.
Xarici siyasət
12 avqust 2025 10:35
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan mənim yaxşı dostlarımdır.

"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp “Truth Social” hesabında yazıb.

"Onilliklər boyu davam edən müharibə və ölümlərdən sonra sülh sazişini imzaladığımız zaman Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birlikdə olmaq mənim üçün böyük şərəf idi. Bu iki gözəl insan və böyük lider indi mənim yaxşı dostlarımdır!", - Prezident Tramp qeyd edib.

