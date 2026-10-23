Ceyhun Bayramov: Son illər Azərbaycanla Hindistan arasında bəzi məsələlərdə fikir müxtəlifliyi olub
- 23 oktyabr, 2026
- 13:15
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Son illər Azərbaycanla Hindistan arasında bir sıra məsələlərdə fikir müxtəlifliyi olub.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda hindistanlı həmkarı Subrahmanyam Cayşankarla birlikdə mətbuat üçün brifinqə deyib.
C.Bayramov Azərbaycanın Hindistan XİN başçısının bu səfərini yüksək qiymətləndirdiyini vurğulayıb:
"Son illər ərzində iki ölkə arasında bir sıra məsələlərdə fikir müxtəlifliyi olub. Bu da istər-istəməz həm ikitərəfli münasibətlərə, həm də beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinə təsir edirdi. Biz bu gün çox açıq və ətraflı şəkildə bütün bu məsələləri müzakirə etdik. Hesab edirəm ki, bu, ikitərəfli münasibətlərin inkişafına zəmin yaradacaq".
Nazir Azərbaycanla Hindistan arasında mütəmadi əlaqələrin həmişə olduğunu vurğulayaraq bu xüsusda telefon danışıqlarını və görüşləri xatırladıb:
"Eləcə də beynəlxalq tədbirlərdə ölkələrimizin nümayəndələri çox fəal iştirak ediblər. Qeyd etdiyim kimi, bugünkü müzakirələr yeni əməkdaşlıq imkanlarına ciddi zəmin yaradır".