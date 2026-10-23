İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Ceyhun Bayramov: Son illər Azərbaycanla Hindistan arasında bəzi məsələlərdə fikir müxtəlifliyi olub

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 13:15
    Ceyhun Bayramov: Son illər Azərbaycanla Hindistan arasında bəzi məsələlərdə fikir müxtəlifliyi olub

    Son illər Azərbaycanla Hindistan arasında bir sıra məsələlərdə fikir müxtəlifliyi olub.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda hindistanlı həmkarı Subrahmanyam Cayşankarla birlikdə mətbuat üçün brifinqə deyib.

    C.Bayramov Azərbaycanın Hindistan XİN başçısının bu səfərini yüksək qiymətləndirdiyini vurğulayıb:

    "Son illər ərzində iki ölkə arasında bir sıra məsələlərdə fikir müxtəlifliyi olub. Bu da istər-istəməz həm ikitərəfli münasibətlərə, həm də beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinə təsir edirdi. Biz bu gün çox açıq və ətraflı şəkildə bütün bu məsələləri müzakirə etdik. Hesab edirəm ki, bu, ikitərəfli münasibətlərin inkişafına zəmin yaradacaq".

    Nazir Azərbaycanla Hindistan arasında mütəmadi əlaqələrin həmişə olduğunu vurğulayaraq bu xüsusda telefon danışıqlarını və görüşləri xatırladıb:

    "Eləcə də beynəlxalq tədbirlərdə ölkələrimizin nümayəndələri çox fəal iştirak ediblər. Qeyd etdiyim kimi, bugünkü müzakirələr yeni əməkdaşlıq imkanlarına ciddi zəmin yaradır".

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Hindistan
    Джейхун Байрамов: Азербайджан и Индия открыто обсудили разногласия в отношениях
    Bayramov: Azerbaijan, India openly discuss differences in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:45
    Azərbaycanın Avstraliyadan qoyun ətinin alışına çəkdiyi xərci 6 dəfəyədək artıb
    Biznes
    14:45
    Nenad Laloviç növbəti dəfə Dünya Güləş Birliyinin prezidenti seçilib
    Fərdi
    14:43
    Fərhad Xəlilov: "İstiqlal" ordeninin şəkilini hazırlayanda bunu alacağımı heç fikirləşməzdim
    Mədəniyyət siyasəti
    14:41
    Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatında güclü yanğın başlayıb
    Hadisə
    14:36
    Foto
    Azər Məmmədov Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçirib
    Energetika
    14:35
    Asxat Xasenov: "KMQ 2026-cı ildə BTC ilə 1,7 milyon ton neft ixrac etməyi planlaşdırır"
    Energetika
    14:33
    Foto
    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova "İstiqlal" ordenini təqdim edib - Yenilənib
    Mədəniyyət siyasəti
    14:31
    Futbol üzrə Asiya Kuboku cüt illərdə təşkil olunacaq
    Futbol
    14:31
    OPEC Fondu Türkiyədə Orta Dəhlizin dəmir yolu infrastrukturuna 250 milyon dollar ayırıb
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti