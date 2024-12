Ceyhun Bayramov Serbiya parlamentinin sədri ilə görüşüb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Serbiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin parlament sədri Ana Brnabiç ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, görüş çərçivəsində Azərbaycan-Serbiya əməkdaşlığının parlamentlərarası platformalarda gücləndirilməsi üzrə birgə səyləri müzakirə edilib.

Bu baxımdan, qarşılıqlı səfər və görüşlərin, eləcə də parlament dostluq qruplarının rolu vurğulanıb.