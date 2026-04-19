İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Ceyhun Bayramov Qvineya-bisaulu həmkarı ilə görüşüb

    Ceyhun Bayramov Qvineya-bisaulu həmkarı ilə görüşüb

    18 aprel tarixində xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumunda iştirakı çərçivəsində Qvineya-Bisaunun xarici işlər, beynəlxalq əməkdaşlıq və icmalar naziri Joao Bernardo Vieira ilə görüşüb.

    Görüşdə Azərbaycan və Qvineya-Bisau arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın perspektivləri, siyasi, iqtisadi, humanitar, turizm, energetika və s. sahələr üzrə əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

    Çoxtərəfli platformalar, xüsusilə BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində ümumi maraqlarımızın irəlilədilməsi istiqamətində birgə fəaliyyətin bundan sonra da davam etdirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub.

    Görüş zamanı iqtisadi və ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinin, təbii ehtiyatların işlənməsi sahəsində təcrübə mübadiləsinin aparılmasının, dövlət xidmətlərinin göstərilməsi üzrə bilik və təcrübənin bölüşülməsinin, həmçinin təhsil və peşə hazırlığı istiqamətində təqaüd proqramları və digər imkanlardan daha fəal istifadənin vacibliyi qeyd olunub.

    Azərbaycanın Afrika qitəsi ölkələri, o cümlədən Qvineya-Bisau ilə əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verdiyi qeyd olunub. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov Qvineya-bisaulu həmkarı ilə görüşüb
    Ceyhun Bayramov Qvineya-bisaulu həmkarı ilə görüşüb
    Ceyhun Bayramov Qvineya-bisaulu həmkarı ilə görüşüb

    Antalya Diplomatiya Forumu Ceyhun Bayramov Qvineya-Bisau
    Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Гвинеи-Бисау
    Azerbaijan, Guinea-Bissau FMs hold talks

