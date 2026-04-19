    Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Гвинеи-Бисау

    Внешняя политика
    • 19 апреля, 2026
    • 02:26
    Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Гвинеи-Бисау

    18 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Анталийском дипломатическом форуме встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества и общин Гвинеи-Бисау Жоау Бернарду Виейрой.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау, а также возможности взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной, туристической, энергетической и других сферах.

    Была отмечена важность продолжения совместной деятельности по продвижению общих интересов в рамках многосторонних платформ, в частности ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

    Во время встречи была подчеркнута необходимость расширения экономических и торговых связей, обмена опытом в сфере разработки природных ресурсов, передачи знаний и практики в области предоставления государственных услуг, а также более активного использования стипендиальных программ и других возможностей в направлении образования и профессиональной подготовки.

    Было отмечено, что Азербайджан придает особое значение дальнейшему развитию связей со странами Африканского континента, в том числе с Гвинеей-Бисау.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

