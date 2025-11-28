İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanla Tailand arasında dostluq və əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 28 noyabr, 2025
    • 17:56
    Azərbaycanla Tailand arasında dostluq və əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Tailand Parlamentinin nəzdində fəaliyyət göstərən Kral Prajadhipok İnstitutunun Baş katibi İssara Sereevatthanavutu qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    Görüşdə Azərbaycan ilə Tailand arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi, o cümlədən parlament diplomatiyası, beyin mərkəzləri arasında əlaqələr və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov Azərbaycanın beynəlxalq platformalarda fəal roluna diqqət çəkərək ölkənin Qoşulmama Hərəkatına, COP29-a və Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəyə (CICA) sədrliyi, irəli sürülən təşəbbüslərin qlobal əməkdaşlığa verdiyi töhfə barədə məlumat verib. Növbəti il ölkəmizdə keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13), BMT-nin Asiya və Sakit okean üçün İqtisadi və Sosial Komissiyası (UNESCAP) və CICA sammitləri barədə məlumat verərək bu tədbirlərin regiondaxili və beynəlxalq dialoqa əlavə dəyər qatacağını bildirib.

    Görüşdə, həmçinin Kral İnstitutunun Azərbaycan beyin mərkəzləri ilə təmasları və bu çərçivədə aparılan əməkdaşlıq perspektivləri, eləcə də iki ölkə arasında Xarici İşlər Nazirlikləri arasında qarşıdan gələn məsləhətləşmələrin təşkili məsələləri müzakirə olunub.

    Tərəflər Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi və Gənclər Təşkilatının fəaliyyəti, həmçinin Azərbaycan Milli Məclisinin ASEAN Parlamentlərarası Assambleyasında müşahidəçi statusu çərçivəsində qarşılıqlı parlament əməkdaşlığının genişlənməsinin əhəmiyyətini qeyd ediblər.

    Eyni zamanda, Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilən təqaüd proqramları, təhsil mübadiləsi imkanları, turizm sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yüksək səviyyəli səfərlərin təşkili məsələləri görüşün diqqət mərkəzində olub.

    Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və çoxtərəfli məsələlər nəzərdən keçirilib.

    Tailand XİN Ceyhun Bayramov
    Foto
    Баку и Бангкок укрепляют сотрудничество в сфере парламентской дипломатии
    Baku and Bangkok strengthen cooperation in parliamentary diplomacy

    Son xəbərlər

    18:33

    Ləğv edilmiş Yüksəliş Partiyasının keçmiş sədri Anar Əsədliyə ittiham aktı elan olunub

    Hadisə
    18:32
    Foto

    Azərbaycanla Türkiyə arasında diaspor sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:28

    Milli Məclisin növbəti iki plenar iclasının gündəliyi məlum olub

    Milli Məclis
    18:13

    Rusiya "Human Rights Watch"u arzuolunmaz təşkilatların siyahısına daxil edib

    Region
    18:10

    Aİ: Türkiyə SAFE proqramına vaxtında qoşula bilməyəcək

    Digər ölkələr
    18:09

    "Nərimanov" metrostansiyasının çıxışındakı divar üzlüklərinin bərpası işləri tamamlanıb

    İnfrastruktur
    18:05
    Foto

    Dənizdə külək enerjisi layihəsinə dair müqavilə imzalanıb

    Energetika
    18:04
    Foto

    Əməkdar jurnalist Zemfira Məhərrəmlinin 70 illik yubileyi qeyd edilib

    Media
    17:56
    Foto

    Azərbaycanla Tailand arasında dostluq və əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti