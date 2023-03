Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İsrailin Baş naziri Benyamin Netenyahu ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bunu İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik tviterdə yazıb.

Görüşdə regional məsələlər müzakirə edilib, ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dair razılıq əldə olunub.