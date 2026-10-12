İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Sabah Naxçıvanın bir sıra ərazilərində işıq kəsiləcək

    Energetika
    • 12 oktyabr, 2026
    • 17:01
    Sabah Naxçıvanın bir sıra ərazilərində işıq kəsiləcək

    Sabah Naxçıvan şəhərinin bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsindən (RETSİ) "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, oktyabrın 13-də 110/35/10 kV-luq Xalçaçılıq yarımstansiyasından çıxan 19 nömrəli hava elektrik xəttində təmir işləri aparılacaq.

    Bununla əlaqədar sabah saat 10:00-dan 12:00-dək Naxçıvan şəhəri 56, 59, 60 və 61-ci məhəlləri, Şəhriyar, Səməd Vurğun və Həsən Rəhmanov küçələri, Hərbi Şəhərcik-1, Universitet şəhərciyi, Uşaq Xəstəxanası və Perinatal Mərkəzdə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq.

    İşıq kəsilməsi Azərişıq ASC Naxçıvan Muxtar Respublikası
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