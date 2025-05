Ceyhun Bayramov Bəhreyn Milli Muzeyi və XİN-in "Əl-Madar" mərkəzini ziyarət edib

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bəhreynə rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin “Əl-Madar” mərkəzində olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Bildirilib ki, nazirə mərkəzin fəaliyyəti, regional və qlobal hadisələrin monitorinqində rolu, nazirliklər və diplomatik nümayəndəliklər arasında əlaqələndirmə işləri barədə məlumat verilib.

C.Bayramov həmçinin Bəhreyn Milli Muzeyini də ziyarət edib və bu ölkənin irsini əks etdirən geniş çeşiddə tarixi əsərlərlə tanış olub.

Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun visited Al-Madar Center at the Ministry of Foreign Affairs as part of his official visit to the Kingdom of Bahrain. Minister was informed about the center’s work, its role in monitoring regional and global events, and coordination work among… pic.twitter.com/8oYRrt0ilt