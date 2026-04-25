    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Qəbələdə Azərbaycan və Ukraynanın xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov ilə Andrey Sibiqa arasında ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri C. Bayramov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Qəbələdə Azərbaycan-Ukrayna ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq", - C. Bayramov bildirib və əlavə edib ki, əsas müzakirə mövzuları arasında enerji təhlükəsizliyi və şaxələndirilməsi sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, nəqliyyat dəhlizlərinin və nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, ticarət, investisiyalar və iqtisadi tərəfdaşlıq, humanitar məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələr var idi:

    "Biz həmçinin regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Strateji tərəfdaşlığımız hər iki ölkənin və onların hüdudlarından kənarda olanların rifahı naminə möhkəmlənməkdə davam edir".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ukrayna arasında Mülki və Kommersiya İşləri üzrə Hüquqi Yardım haqqında Saziş imzalanıb.

    Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укрепляться

    Son xəbərlər

    21:10

    Pezeşkian 30 milyon könüllüdən kömək istəyib

    Region
    20:59

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"

    Futbol
    20:53

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"

    Futbol
    20:52

    Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edib

    Digər ölkələr
    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti