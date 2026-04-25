Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq
- 25 aprel, 2026
- 20:38
Qəbələdə Azərbaycan və Ukraynanın xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov ilə Andrey Sibiqa arasında ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr aparılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri C. Bayramov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Qəbələdə Azərbaycan-Ukrayna ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq", - C. Bayramov bildirib və əlavə edib ki, əsas müzakirə mövzuları arasında enerji təhlükəsizliyi və şaxələndirilməsi sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, nəqliyyat dəhlizlərinin və nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, ticarət, investisiyalar və iqtisadi tərəfdaşlıq, humanitar məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələr var idi:
"Biz həmçinin regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Strateji tərəfdaşlığımız hər iki ölkənin və onların hüdudlarından kənarda olanların rifahı naminə möhkəmlənməkdə davam edir".
Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ukrayna arasında Mülki və Kommersiya İşləri üzrə Hüquqi Yardım haqqında Saziş imzalanıb.
Delighted to meet with my Ukrainian counterpart, Foreign Minister of Ukraine @andrii_sybiha in Gabala.— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) April 25, 2026
We held substantive discussions on the full spectrum of Azerbaijan-Ukraine bilateral and multilateral relations.
Enhancing cooperation in energy security and diversification,… pic.twitter.com/KiUPTylplY