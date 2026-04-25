Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Внешняя политика
    • 25 апреля, 2026
    • 20:48
    Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укрепляться

    Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Украиной продолжает укрепляться во имя благополучия обеих стран и региона в целом.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в соцсети X по итогам встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой в Габале.

    "В Габале мы провели содержательные обсуждения по всему спектру азербайджано-украинских отношений в двустороннем и многостороннем форматах", - заявил Байрамов.

    По словам министра, стороны детально обсудили усиление и диверсификацию сотрудничества в области энергетической безопасности, развитие транспортных коридоров и инфраструктуры, торговлю, инвестиции и экономическое партнерство, гуманитарные вопросы и другие сферы, представляющие взаимный интерес:

    "Мы также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Наше стратегическое партнерство продолжает укрепляться во имя благополучия не только в обеих странах, но и за их пределами".

    Отметим, что между Азербайджаном и Украиной было подписано Соглашение о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам.

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

