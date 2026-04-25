Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укрепляться
- 25 апреля, 2026
- 20:48
Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Украиной продолжает укрепляться во имя благополучия обеих стран и региона в целом.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в соцсети X по итогам встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой в Габале.
"В Габале мы провели содержательные обсуждения по всему спектру азербайджано-украинских отношений в двустороннем и многостороннем форматах", - заявил Байрамов.
По словам министра, стороны детально обсудили усиление и диверсификацию сотрудничества в области энергетической безопасности, развитие транспортных коридоров и инфраструктуры, торговлю, инвестиции и экономическое партнерство, гуманитарные вопросы и другие сферы, представляющие взаимный интерес:
"Мы также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Наше стратегическое партнерство продолжает укрепляться во имя благополучия не только в обеих странах, но и за их пределами".
Отметим, что между Азербайджаном и Украиной было подписано Соглашение о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам.
Foreign Minister of #Azerbaijan Jeyhun Bayramov held a meeting with the Foreign Minister of #Ukraine @Andrii_Sybiha in Gabala within the framework of the visit of the President of Ukraine to Azerbaijan.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 25, 2026
