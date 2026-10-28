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    Burkina-Faso İƏT-in korrupsiya ilə mübarizə orqanlarının görüşünün Bakıda keçirilməsini alqışlayıb

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 15:22
    Burkina-Faso İƏT-in korrupsiya ilə mübarizə orqanlarının görüşünün Bakıda keçirilməsini alqışlayıb

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) ölkələrinin korrupsiya ilə mübarizə orqanları rəhbərlərinin üçüncü yüksək səviyyəli görüşünün Bakıda keçirilməsi dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizədə səylərinin birləşdirilməsinə yönəlib.

    Bunu Burkina-Fasonun Ali Dövlət Nəzarəti və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Orqanının baş nəzarətçisi Lassane Kompaore "Report"un sualını cavablandırarkən deyib.

    "Burkina-Faso hökuməti və nümayəndə heyətimiz adından üçüncü görüşün keçirilməsini alqışlamaq istərdim. Bu təşəbbüs müxtəlif dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizədə səylərinin birləşdirilməsinə yönəlib", - o bildirib.

    Kompaore xatırladıb ki, birinci görüş Ciddədə, ikinci görüş isə iki il əvvəl Dohada keçirilib.

    O, həmçinin tədbirin təşkilinə və nümayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə Azərbaycana təşəkkür edib.

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Korrupsiya İslam dini Burkina Faso
    Буркина-Фасо приветствовала проведение встречи антикоррупционных органов ОИС в Баку
    Burkina Faso welcomes holding of OIC anti-corruption bodies' meeting in Baku
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