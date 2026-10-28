Буркина-Фасо приветствовала проведение встречи антикоррупционных органов ОИС в Баку

Проведение в Баку третьей встречи высокого уровня руководителей антикоррупционных органов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) направлено на объединение усилий государств в борьбе с коррупцией.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил генеральный контролер Высшего органа государственного контроля и борьбы с коррупцией Буркина-Фасо Лассане Компаоре.

"От имени властей Буркина-Фасо и нашей делегации хотел бы приветствовать проведение третьей встречи. Эта инициатива направлена на объединение усилий различных государств в борьбе с коррупцией", - сказал он.

Компаоре напомнил, что первая встреча состоялась в Джидде, а вторая прошла два года назад в Дохе.

Он также поблагодарил Азербайджан за организацию мероприятия и оказанное делегации гостеприимство.

"Мы очень рады находиться в Баку. Нас приняли очень тепло, и мы высоко оцениваем гостеприимство Азербайджана", - подчеркнул представитель Буркина-Фасо.