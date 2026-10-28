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    Буркина-Фасо приветствовала проведение встречи антикоррупционных органов ОИС в Баку

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 15:13
    Буркина-Фасо приветствовала проведение встречи антикоррупционных органов ОИС в Баку

    Проведение в Баку третьей встречи высокого уровня руководителей антикоррупционных органов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) направлено на объединение усилий государств в борьбе с коррупцией.

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил генеральный контролер Высшего органа государственного контроля и борьбы с коррупцией Буркина-Фасо Лассане Компаоре.

    "От имени властей Буркина-Фасо и нашей делегации хотел бы приветствовать проведение третьей встречи. Эта инициатива направлена на объединение усилий различных государств в борьбе с коррупцией", - сказал он.

    Компаоре напомнил, что первая встреча состоялась в Джидде, а вторая прошла два года назад в Дохе.

    Он также поблагодарил Азербайджан за организацию мероприятия и оказанное делегации гостеприимство.

    "Мы очень рады находиться в Баку. Нас приняли очень тепло, и мы высоко оцениваем гостеприимство Азербайджана", - подчеркнул представитель Буркина-Фасо.

    Организация исламского сотрудничества (ОИС) Буркина-Фасо
    Burkina-Faso İƏT-in korrupsiya ilə mübarizə orqanlarının görüşünün Bakıda keçirilməsini alqışlayıb
    Burkina Faso welcomes holding of OIC anti-corruption bodies' meeting in Baku
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