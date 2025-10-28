İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Brüsseldə qərbi azərbaycanlıların tarixi torpaqlarına qayıdış hüququna dair konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 10:21
    Brüsseldə qərbi azərbaycanlıların tarixi torpaqlarına qayıdış hüququna dair konfrans keçirilib

    Qərbi Azərbaycan İcması və Fransanın "CAP Freedom of Conscience" qeyri-hökumət təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Brüssel şəhərində "Beynəlxalq hüquqda qayıdış hüququ" adlı beynəlxalq konfrans keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Belçika, Fransa, Böyük Britaniya, İsveçrə, İtaliya və Azərbaycandan olan beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssislər, tədqiqatçı, siyasi və ictimai xadimlər qərbi azərbaycanlıların tarixi torpaqlarına qayıdış hüququna dair çıxış ediblər.

    Eyni zamanda, qərbi azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından qovulması da daxil olmaqla ayrı-ayrı hallara toxunulub, qayıdış hüququnun fundamental hüquqlardan biri kimi beynəlxalq hüquqda təsbit olunduğu vurğulanıb.

    Qərbi Azərbaycan İcması İdarə Heyətinin sədri Əziz Ələkbərli çıxışında qərbi azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından ötən əsrdə mərhələli və sistemli şəkildə didərgin salındığını diqqətə çatdırıb. O, Ermənistan tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı sistemli şəkildə həyata keçirilmiş siyasətin nəticəsində dəymiş maddi ziyanın milyardlarla dollar həcmində olduğunu, həmçinin maddi ölçüyə sığmayan çoxəsrlik mədəni mirasın məhv edildiyini bildirib.

    Ə.Ələkbərli çoxsaylı müraciətlərinə baxmayaraq, Ermənistanın icma ilə dialoqa getməkdən imtina etdiyini vurğulayıb, İcmanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yürütdüyü siyasi xəttə uyğun olaraq regionda sülh, əminamanlıq və birgəyaşayışı dəstəklədiyini, bu il avqustun 8-də Vaşinqton görüşündə əldə edilmiş tarixi qərarların regionda barışı təmin edəcəyinə əmin olduqlarını diqqətə çatdırıb.

    Konfransda, həmçinin qərbi azərbaycanlıların tarixi torpaqlarında dağıdılmış mədəni mirasının nümunələrinə və abidələrinə dair fotosərgi nümayiş etdirilib. Qərbi Azərbaycan İcmasının hazırladığı çoxsaylı materiallar iştirakçılara paylanılıb.

    Qərbi Azərbayan İcması qayıdış Brüssel Qərbi Azərbaycan Ermənistan
    Foto
    В Брюсселе прошла конференция о праве западных азербайджанцев на возвращение

    Son xəbərlər

    10:49

    AMB rəsmisi: "Türk dövlətlərinin sığorta sektorunda birgə fəaliyyətinə geniş imkanlar var"

    Maliyyə
    10:43
    Foto

    AXC-nin buraxdığı ilk markalar beynəlxalq səviyyədə qeydiyyatdan keçirilib

    İKT
    10:41

    Qızıl Kəngərli kəndində aqrar istehsalat klasterinin yaradılması üzrə işçi qrupu formalaşdırılıb

    Daxili siyasət
    10:40

    Samir Şərifov: Keçən il Azərbaycanla Belarus arasında ticarət dövriyyəsi 42 % artıb

    Xarici siyasət
    10:39
    Foto

    Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Abdulla Quliyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    10:39

    DÇ-2026: Azərbaycan millisinin İslandiya və Fransaya qarşı oyunlarının biletləri satışa çıxarılıb

    Futbol
    10:38
    Foto
    Video

    FHN "Qafqaz Konserv Zavodu" MMC-də istehsalat qəzaları zamanı xilasetmə ilə bağlı təlim keçirib

    Hadisə
    10:37

    Azərbaycanda "Türk Dövlətləri Insurtech Zirvəsi" keçirilir

    Maliyyə
    10:33

    Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclası keçirilir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti