В Брюсселе прошла конференция о праве западных азербайджанцев на возвращение

В Брюсселе состоялась международная конференция, посвященная праву западных азербайджанцев на возвращение на исторические земли.

Как сообщает Report, мероприятие прошло при содействии Общины Западного Азербайджана (ОЗА) и французской неправительственной организации CAP Freedom of Conscience.

В конференции приняли участие эксперты по международному праву, исследователи и общественные деятели из Бельгии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии и Азербайджана. Участники обсудили вопрос депортации азербайджанцев с их земель и подчеркнули, что право на возвращение является одним из фундаментальных прав, закрепленных в международном документах.

Председатель правления ОЗА Азиз Алекберли отметил, что в XX веке азербайджанцы системно и поэтапно были вынуждены покинуть свои исторические территории. Он также заявил, что в результате политики, проводимой Арменией, азербайджанскому населению причинен материальный ущерб на миллиарды долларов, а культурное наследие уничтожено.

Алекберли подчеркнул, что, несмотря на многочисленные обращения, армянская сторона отказывается от диалога с Общиной. Он добавил, что ОЗА поддерживает курс президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленный на укрепление мира и совместного сосуществования в регионе, и выразил уверенность, что успех, достигнутый 8 августа на встрече в Вашингтоне, будет способствовать стабильности на Южном Кавказе.

В рамках конференции также была организована фотовыставка, посвященная разрушенному культурному наследию западных азербайджанцев.