Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Брюсселе прошла конференция о праве западных азербайджанцев на возвращение

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 10:49
    В Брюсселе прошла конференция о праве западных азербайджанцев на возвращение

    В Брюсселе состоялась международная конференция, посвященная праву западных азербайджанцев на возвращение на исторические земли.

    Как сообщает Report, мероприятие прошло при содействии Общины Западного Азербайджана (ОЗА) и французской неправительственной организации CAP Freedom of Conscience.

    В конференции приняли участие эксперты по международному праву, исследователи и общественные деятели из Бельгии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии и Азербайджана. Участники обсудили вопрос депортации азербайджанцев с их земель и подчеркнули, что право на возвращение является одним из фундаментальных прав, закрепленных в международном документах.

    Председатель правления ОЗА Азиз Алекберли отметил, что в XX веке азербайджанцы системно и поэтапно были вынуждены покинуть свои исторические территории. Он также заявил, что в результате политики, проводимой Арменией, азербайджанскому населению причинен материальный ущерб на миллиарды долларов, а культурное наследие уничтожено.

    Алекберли подчеркнул, что, несмотря на многочисленные обращения, армянская сторона отказывается от диалога с Общиной. Он добавил, что ОЗА поддерживает курс президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленный на укрепление мира и совместного сосуществования в регионе, и выразил уверенность, что успех, достигнутый 8 августа на встрече в Вашингтоне, будет способствовать стабильности на Южном Кавказе.

    В рамках конференции также была организована фотовыставка, посвященная разрушенному культурному наследию западных азербайджанцев.

    Община Западного Азербайджана международное право депортация азербайджанцев Брюссель
    Фото
    Brüsseldə qərbi azərbaycanlıların tarixi torpaqlarına qayıdış hüququna dair konfrans keçirilib
    Фото
    Conference on right of Western Azerbaijanis to return held in Brussels

    Последние новости

    11:25

    ЦБА: Имеются широкие возможности для деятельности тюркских государств в страховом секторе

    Финансы
    11:24
    Фото

    Почтовые марки АДР официально внесены в международную систему нумерации WNS

    ИКТ
    11:22
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода в Сабирабаде

    Другие
    11:15

    Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в Сабирабаде

    Внутренняя политика
    11:15

    Казахстан изучает влияние международных санкций в отношении российского ЛУКОЙЛа

    Энергетика
    11:14

    Президент Азербайджана поздравил чешского коллегу с национальным праздником

    Внешняя политика
    11:06

    Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет "Digiturk" от "CityNet TV"!

    Бизнес
    11:05

    Азербайджан присоединился к TÜRKÜNİB с 13 высшими учебными заведениями

    Наука и образование
    11:02

    Казахстан направит свыше $23 млрд в развитие транспортных коридоров

    Инфраструктура
    Лента новостей