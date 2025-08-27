    Qarabağ AZAL Prezident İlham Əliyev Hava proqnozu İsrail-İran gərginliyi Klublararası dünya çempionatı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

    Bir qrup media nümayəndəsi Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyində olub

    Xarici siyasət
    • 27 avqust, 2025
    • 14:16
    Bir qrup media nümayəndəsi Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyində olub

    Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyinin başçısı Cəfər Hüseynzadə Azərbaycanın bir qrup media nümayəndəsi ilə görüşüb.

    “Report”un Brüsselə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, görüş nümayəndəlikdə baş tutub.

    Bu çərçivədə diplomat media nümayəndələrinə Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı barədə məlumat verib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Video
    Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТО
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan"s NATO envoy meets with group of media representatives

    Son xəbərlər

    15:16

    Azərbaycanda özəl sektor informasiya xidmətlərinə investisiyaları 27 dəfə artırıb

    İKT
    15:15

    Tələbə axını Bakıda kirayə mənzil bazarını silkələyib - ARAŞDIRMA

    Biznes
    15:11

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz gənclərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    14:55

    Sumqayıtda çörək sexində yanğın olub

    Hadisə
    14:43

    Energetika naziri Samuxda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    14:40

    Bu il Azərbaycanda sahələr üzrə verilmiş lisenziyaların sayı açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:39

    MİQ üzrə vakansiya seçimində 1300-dən çox namizəd uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    14:35

    “AZINCLOUD” ilə bulud xidmətləri 24/7 əlçatandır

    İKT
    14:30

    İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinin zərəri kəskin artıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti