Bir qrup media nümayəndəsi Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyində olub
Xarici siyasət
- 27 avqust, 2025
- 14:16
Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyinin başçısı Cəfər Hüseynzadə Azərbaycanın bir qrup media nümayəndəsi ilə görüşüb.
“Report”un Brüsselə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, görüş nümayəndəlikdə baş tutub.
Bu çərçivədə diplomat media nümayəndələrinə Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı barədə məlumat verib.
