Belçikanın yeni səfiri Azərbaycana gəlib

Belçikanın yeni səfiri Julyen de Fraypont Azərbaycana gəlib.

"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də yazıb.

"Bakıya gəlişimizdən bir həftə sonra səhər gəzintisinin dadını çıxararaq ofisə getdik",- diplomat bildirib.

Qeyd edək ki, Julyen de Fraypont Belçikanın Gürcüstan və Türkmənistan üzrə də qeyri-rezident səfiridir.