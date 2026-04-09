    Bakı ilə Kiyev arasında humanitar əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 09 aprel, 2026
    • 13:50
    Ukrayna səfiri Yuri Qusev və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Başçısı Eldar Əzizov Ukrayna ilə Azərbaycan arasında humanitar əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, səfir bu barədə sosial şəbəkələrdə yazıb.

    "Genişspektrli aktual məsələləri, o cümlədən əməkdaşlığın inkişafı və humanitar qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsini, həmçinin regionlararası tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivlərini müzakirə etdik", - o bildirib.

    Y.Qusev, həmçinin qeyd edib ki, birgə təşəbbüslərin praktiki şəkildə həyata keçirilməsinə və müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilib:

    "Azərbaycan rəhbərliyinə və xalqına Ukraynanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə dəstəyə, mühüm humanitar yardıma görə minnətdarlığımızı bildiririk".

    Yuri Qusev Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Eldar Əzizov
    Юрий Гусев и Эльдар Азизов обсудили укрепление гуманитарного сотрудничества Баку и Киева
    Yuriy Husyev, Eldar Azizov discuss strengthening humanitarian cooperation between Baku and Kyiv

