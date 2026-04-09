    Юрий Гусев и Эльдар Азизов обсудили укрепление гуманитарного сотрудничества Баку и Киева

    Посол Украины Юрий Гусев и глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов обсудили укрепление гуманитарного сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом посол написал в соцсетях.

    "Обсудили широкий спектр актуальных вопросов, в том числе развитие сотрудничества и укрепление гуманитарного взаимодействия, а также перспективы углубления межрегионального партнерства", - написал он.

    Гусев также отметил, что особое внимание было уделено практической реализации совместных инициатив и расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

    "Выражаем искреннюю благодарность руководству и народу Азербайджана за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, и важную гуманитарную помощь нашему государству", - добавил Гусев.

    Украина Юрий Гусев Эльдар Азизов Развитие сотрудничества Исполнительная власть Баку
    Bakı ilə Kiyev arasında humanitar əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub
    Yuriy Husyev, Eldar Azizov discuss strengthening humanitarian cooperation between Baku and Kyiv

    Последние новости

    15:02

    В Азербайджан прием студентов и заявки на образовательные кредиты переведут в mygov

    Наука и образование
    14:45

    Умер актер Марио Адорф

    Другие страны
    14:44

    Юсиф Гюней задержан в Турции за пропаганду наркотиков

    В регионе
    14:37

    Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Другие страны
    14:36

    ЦИК: Все партии Азербайджана сдали финансовые отчеты за 2025 год

    Внутренняя политика
    14:32

    НБКО Азербайджана провела ребрендинг

    Финансы
    14:31
    Видео

    В Баку водителя привлекли к ответственности за передачу руля ребенку

    Происшествия
    14:24

    В ММ проходит совместное заседание парламентариев Азербайджана, Турции и Северного Кипра

    Внешняя политика
    14:17

    Гросси на следующей неделе совершит визит в Южную Корею

    Другие страны
    Лента новостей