Юрий Гусев и Эльдар Азизов обсудили укрепление гуманитарного сотрудничества Баку и Киева

Посол Украины Юрий Гусев и глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов обсудили укрепление гуманитарного сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом посол написал в соцсетях.

"Обсудили широкий спектр актуальных вопросов, в том числе развитие сотрудничества и укрепление гуманитарного взаимодействия, а также перспективы углубления межрегионального партнерства", - написал он.

Гусев также отметил, что особое внимание было уделено практической реализации совместных инициатив и расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

"Выражаем искреннюю благодарность руководству и народу Азербайджана за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, и важную гуманитарную помощь нашему государству", - добавил Гусев.