Azərbaycanla İtaliya arasında müxtəlif sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıb
Xarici siyasət
- 27 noyabr, 2025
- 00:54
Azərbaycanla İtaliya arasında müxtəlif sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov "X"dəki hesabında yazıb.
"Bu axşam Romada italiyalı həmkarlarımla konstruktiv və səmimi işgüzar nahar etməkdən məmnunam.
Enerji, iqtisadiyyat, rabitə, mədəniyyət, təhsil və çoxtərəfli platformalar sahəsində əməkdaşlıq da daxil olmaqla, strateji tərəfdaşlığımızın dinamik inkişafı barədə fikir mübadiləsi apardıq.
Məzmunlu dialoqa görə italyan dostlarımıza minnətdarıq", - C.Bayramov qeyd edib.
Son xəbərlər
00:54
Foto
Azərbaycanla İtaliya arasında müxtəlif sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıbXarici siyasət
00:46
KİV: ABŞ CAR-ı G20-nin 2026-cı ildə keçiriləcək sammitinə dəvət etməyəcəkDigər ölkələr
00:36
Ağ Evdə atışmada şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
00:05
Perunun keçmiş prezidenti 14 il həbs cəzasına məhkum edilibDigər ölkələr
23:55
Foto
Xələf Xələfov Türkiyə XİN başçısının müavini ilə görüşübXarici siyasət
23:54
Rusiya Ordusu Ukraynanın Xerson vilayətinə hücum edib, ölənlər varDigər ölkələr
23:34
İran və Fransa XİN başçıları nüvə proqramı üzrə danışıqların bərpası imkanını müzakirə ediblərDigər ölkələr
23:21
Goranboyda daha bir yaşayış binası qəza təhlükəsi ilə əlaqədar söküləcəkİnfrastruktur
23:04