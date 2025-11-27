İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycanla İtaliya arasında müxtəlif sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıb

    Xarici siyasət
    27 noyabr, 2025
    • 00:54
    Azərbaycanla İtaliya arasında müxtəlif sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıb

    Azərbaycanla İtaliya arasında müxtəlif sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov "X"dəki hesabında yazıb.

    "Bu axşam Romada italiyalı həmkarlarımla konstruktiv və səmimi işgüzar nahar etməkdən məmnunam.

    Enerji, iqtisadiyyat, rabitə, mədəniyyət, təhsil və çoxtərəfli platformalar sahəsində əməkdaşlıq da daxil olmaqla, strateji tərəfdaşlığımızın dinamik inkişafı barədə fikir mübadiləsi apardıq.

    Məzmunlu dialoqa görə italyan dostlarımıza minnətdarıq", - C.Bayramov qeyd edib.

    Azərbaycan İtaliya strateji tərəfdaşlıq
    Между Азербайджаном и Италией состоялся обмен мнениями по различным направлениям

