    Внешняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 00:55
    Между Азербайджаном и Италией состоялся обмен мнениями по различным направлениям

    Между Азербайджаном и Италией состоялся обмен мнениями по различным направлениям.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал на своей странице в соцсети X.

    "Сегодня вечером в Риме был рад провести конструктивный и искренний рабочий ужин с итальянскими коллегами.

    Мы обменялись мнениями о динамичном развитии нашего стратегического партнерства, включая сотрудничество в сфере энергетики, экономики, связи, культуры, образования и на многосторонних платформах.

    Благодарим итальянских друзей за содержательный диалог", - отметил он.

    Фото
    Azərbaycanla İtaliya arasında müxtəlif sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıb

