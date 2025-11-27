Между Азербайджаном и Италией состоялся обмен мнениями по различным направлениям.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал на своей странице в соцсети X.

"Сегодня вечером в Риме был рад провести конструктивный и искренний рабочий ужин с итальянскими коллегами.

Мы обменялись мнениями о динамичном развитии нашего стратегического партнерства, включая сотрудничество в сфере энергетики, экономики, связи, культуры, образования и на многосторонних платформах.

Благодарим итальянских друзей за содержательный диалог", - отметил он.