WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Xarici siyasət
    • 18 dekabr, 2025
    • 12:31
    Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Bakıda Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Xarici İşlər nazirlikləri arasında sayca ikinci konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə XİN-in Konsulluq idarəsinin rəisi Emil Səfərov, BƏƏ nümayəndə heyətinə isə XİN-in Konsulluq Xidmətləri Departamentinin direktoru Raşed Nadhar Rahmah rəhbərlik edib.

    Məsləhətləşmələr zamanı Azərbaycan üçün mühüm tərəfdaş ölkə olan BƏƏ ilə konsulluq sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, o cümlədən sahə üzrə yeni ikitərəfli sənədlərin imzalanması imkanları nəzərdən keçirilib.

    Bununla yanaşı, konsulluq sahəsində həyata keçirilmiş son yeniliklər, o cümlədən konsulluq xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində hər iki ölkənin mövcud təcrübəsi və tətbiq olunan mexanizmlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qabaqcıl təcrübələrin qarşılıqlı tətbiqi imkanlarına baxılıb.

    Eyni zamanda, iki ölkə arasında miqrasiya, ədliyyə, sərhəd, daxili işlər, təhsil, sosial və digər sahələrdə əlaqələrin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

    Tərəflər arasında konsulluq məsləhətləşmələrinin növbəti iclasının 2026-cı ildə Əbu-Dabi şəhərində keçirilməsinə dair razılıq əldə olunub.

    Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Nazirliyi konsulluq

    Son xəbərlər

    13:00

    Tokayev Yaponiyada 3,7 milyard dollarlıq sazişlərə imza atacaq

    Region
    12:57

    Rusiyadan Trampa qırmızı kürü hədiyyə edilib

    Digər ölkələr
    12:53

    Azərbaycan çempionunun qış fasiləsində hazırlıq planı müəyyənləşib

    Futbol
    12:49

    EDB sədri: "Hazırda 4 milyard dollarlıq layihələr razılaşdırma mərhələsindədir"

    Maliyyə
    12:49

    Yaroslav Mandron: "Özbəkistan EDB vasitəsilə MDB ölkələrinə ixracı təxminən 20 % artırmaq potensialına malikdir"

    Maliyyə
    12:45

    Komitə rəsmisi: Müəyyən videolarda uşaqların üzünün göstərilməsi qadağan edilə bilər

    Sosial müdafiə
    12:44

    Almaniya Ukraynaya 70 milyon avro əlavə yardım ayırıb

    Digər ölkələr
    12:42

    NATO rəsmisi Simonyanla Bakı və İrəvan arasında sülhü müzakirə edib

    Region
    12:37

    İş adamı: "KOB-ların inkişafına əsas maneələr lazımi kadrlara və maliyyəyə əlçatanlıqla bağlıdır"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti