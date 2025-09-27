İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyində Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb

    Xarici siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 14:10
    Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyində Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb

    Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyində 27 sentyabr - Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

    Bu barədə "Report" diplomatik missiyanın "X" hesabındakı paylaşımına istinadən məlumat verir.

    Səfirlikdə qeyd ediblər ki, tədbir iştirakçıları Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.

    Bundan başqa, onlar Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstü və Hərbi Memorialın önünə gül dəstələri düzüblər.

    В посольстве Азербайджана в Молдове почтили память шехидов Отечественной войны

