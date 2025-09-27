В посольстве Азербайджана в Молдове почтили память шехидов Отечественной войны
Внешняя политика
- 27 сентября, 2025
- 14:06
Посольство Азербайджана в Молдове провело мероприятие, посвященное 27 сентября - Дню памяти.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию азербайджанской дипмиссии в соцсети Х.
В посольстве отметили, что участиники мероприятия минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.
Они также возложили цветы к бюсту общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и Военному мемориалу.
On Sept 27, 2025, the Embassy of 🇦🇿 in 🇲🇩 held an event marking the Remembrance Day of the victims of the Second Karabakh War. Participants honored the fallen with a minute of silence & laid flowers at Heydar Aliyev’s bust & the War Memorial. pic.twitter.com/iCEz9edcmD— Azembassy in Moldova (@AzembassyM) September 27, 2025
