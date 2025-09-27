В посольстве Азербайджана в Молдове почтили память шехидов Отечественной войны

Посольство Азербайджана в Молдове провело мероприятие, посвященное 27 сентября - Дню памяти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию азербайджанской дипмиссии в соцсети Х.

В посольстве отметили, что участиники мероприятия минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Они также возложили цветы к бюсту общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и Военному мемориалу.