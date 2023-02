Azərbaycan XİN: Türkiyəyə növbəti yardıma hazırlıq tam sürətlə davam edir

"Türkiyəyə növbəti yardıma hazırlıq tam sürətlə davam edir".

“Report”un xəbərinə görə, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə tviterdə bildirib.

"Azərbaycan qardaş Türkiyəyə zəlzələdən zərər çəkənlər üçün çadırlar, yataq dəstləri, qızdırıcılar, stollar, oturacaqlar və digər avadanlıqlardan ibarət təyyarələr və xüsusi maşınlar göndərir. İndiyədək 470 nəfərdən çox xilasedici və tibb heyəti göndərilib", - XİN rəsmisi qeyd edib.