Azərbaycan XİN funikulyor qəzası nəticəsində çoxsaylı insan ölümü ilə bağlı Portuqaliyaya başsağlığı verib
- 04 sentyabr, 2025
- 15:46
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Portuqaliyaya başsağlığı verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında paylaşım edilib.
"Lissabonda Qloriya xəttində baş vermiş faciəli funikulyor qəzası bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara isə tezliklə şəfa diləyirik",-məlumatda qeyd olunub.
Xatırladaq ki, Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda şəhərin əsas simvollarından biri olan "Qloriya" funikulyorunun sentyabrın 3-də relsdən çıxması nəticəsində 17 nəfər ölüb.
We are deeply saddened by the tragic funicular derailment in Lisbon's Gloria line.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 4, 2025
We express heartfelt condolences to the families and loved ones of those who perished, and wish a speady recovery to the injured.@nestrangeiro_pt