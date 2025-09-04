İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Azərbaycan XİN funikulyor qəzası nəticəsində çoxsaylı insan ölümü ilə bağlı Portuqaliyaya başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 04 sentyabr, 2025
    • 15:46
    Azərbaycan XİN funikulyor qəzası nəticəsində çoxsaylı insan ölümü ilə bağlı Portuqaliyaya başsağlığı verib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Portuqaliyaya başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Lissabonda Qloriya xəttində baş vermiş faciəli funikulyor qəzası bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara isə tezliklə şəfa diləyirik",-məlumatda qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda şəhərin əsas simvollarından biri olan "Qloriya" funikulyorunun sentyabrın 3-də relsdən çıxması nəticəsində 17 nəfər ölüb. 

    portuqaliya Funikulyor XİN Qloriya
    Rus Versiası Rus Versiası
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Португалии
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan's Foreign Ministry expresses condolences to Portugal

