МИД Азербайджана выразил соболезнования Португалии
Внешняя политика
- 04 сентября, 2025
- 15:59
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Португалии в связи с крушением фуникулера "Глория" в Лиссабоне.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице ведомства в соцсети "Х".
"Трагическое крушение фуникулера "Глория" в Лиссабоне глубоко опечалило нас. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.
Отметим, что в результате схода с рельсов фуникулера "Глория", одного из главных символов города, в столице Португалии Лиссабоне 3 сентября погибли 17 человек, еще свыше 20 человек пострадали.
