МИД Азербайджана выразил соболезнования Португалии

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Португалии в связи с крушением фуникулера "Глория" в Лиссабоне.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице ведомства в соцсети "Х".

"Трагическое крушение фуникулера "Глория" в Лиссабоне глубоко опечалило нас. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Отметим, что в результате схода с рельсов фуникулера "Глория", одного из главных символов города, в столице Португалии Лиссабоне 3 сентября погибли 17 человек, еще свыше 20 человек пострадали.