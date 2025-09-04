Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Португалии

    Внешняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 15:59
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Португалии

    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Португалии в связи с крушением фуникулера "Глория" в Лиссабоне.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице ведомства в соцсети "Х".

    "Трагическое крушение фуникулера "Глория" в Лиссабоне глубоко опечалило нас. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

    Отметим, что в результате схода с рельсов фуникулера "Глория", одного из главных символов города, в столице Португалии Лиссабоне 3 сентября погибли 17 человек, еще свыше 20 человек пострадали.

    Азербайджан МИД Португалия фуникулер соболезнования
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan XİN funikulyor qəzası nəticəsində çoxsaylı insan ölümü ilə bağlı Portuqaliyaya başsağlığı verib
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan's Foreign Ministry expresses condolences to Portugal

    Последние новости

    16:42

    В Азербайджане увеличена субсидия для производителей хлопка

    АПК
    16:36

    В Азербайджане увеличились поступления по социальному страхованию, ОМС и от безработицы

    Финансы
    16:33

    Ронен Краус: Израиль и Азербайджан готовят до конца 2025 года несколько визитов высокого уровня -ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    16:25

    Аллахшукюр Пашазаде избран сопрезидентом влиятельной международной организации

    Религия
    16:20

    Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%

    Финансы
    16:19

    Отозван посол Азербайджана в Болгарии

    Внешняя политика
    16:14

    В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть дети

    Другие страны
    16:06

    Посол: Экспорт из Украины в Азербайджан за 7 месяцев вырос почти на 9%

    Внешняя политика
    16:02
    Фото

    Азербайджан пригласил к сотрудничеству турецкие компании в сфере ветроэнергетики

    Энергетика
    Лента новостей