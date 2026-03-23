Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 23 mart, 2026
- 13:12
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in paylaşımında qeyd edilib.
"Qardaş Pakistan xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik!
Milli bayramınız mübarək, Pakistan!" - deyə, paylaşımda vurğulanıb.
