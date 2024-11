Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Fələstinin Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə XİN-in “X” sosial şəbəkəsində hesabında paylaşım edilib.

“Fələstin dövlətini və bütün fələstinliləri Milli bayramı münasibətilə təbrik edirik!”, - paylaşımda vurğulanıb.