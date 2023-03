Azərbaycan XİN: "Beynəlxalq tərəfdaşlar Ermənistanın terroruna biganə qalmamalıdır!"

Ermənilərin mina terrorçu azərbaycanlıların həyatına son qoymaqda davam edir.

"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tviter paylaşımında bildirilib.

Qeyd olunub ki, bu gün minanın partlaması nəticəsində bir mülki azərbaycanlı ağır yaralanıb:

"2020-ci ildən bəri ölən və yaralananların ümumi sayı 284-ə çatıb. Beynəlxalq tərəfdaşlar Ermənistanın terroruna biganə qalmamalıdır!".