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Azərbaycan XİN: "Beynəlxalq tərəfdaşlar Ermənistanın terroruna biganə qalmamalıdır!"

Azərbaycan XİN: "Beynəlxalq tərəfdaşlar Ermənistanın terroruna biganə qalmamalıdır!" Ermənilərin mina terrorçu azərbaycanlıların həyatına son qoymaqda davam edir.
Xarici siyasət
9 Mart , 2023 15:40
Azərbaycan XİN: Beynəlxalq tərəfdaşlar Ermənistanın terroruna biganə qalmamalıdır!

Ermənilərin mina terrorçu azərbaycanlıların həyatına son qoymaqda davam edir.

"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tviter paylaşımında bildirilib.

Qeyd olunub ki, bu gün minanın partlaması nəticəsində bir mülki azərbaycanlı ağır yaralanıb:

"2020-ci ildən bəri ölən və yaralananların ümumi sayı 284-ə çatıb. Beynəlxalq tərəfdaşlar Ermənistanın terroruna biganə qalmamalıdır!".

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Rus versiyası МИД: Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к армянскому террору
İngilis versiyası Azerbaijan calls on international partners not to be indifferent to Armenia’s terror 

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