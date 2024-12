Azərbaycan XİN Bəhreyn Krallığının milli bayramını təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Bəhreyn Krallığının Milli Gününü təbrik edib.

“Report”un məlumatına görə, nazirlik bu barədə rəsmi “X” social media hesabında paylaşım edib.

“Bəhreyn Krallığını və xalqını Bəhreynin Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik”, - paylaşımda qeyd olunub.