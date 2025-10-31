Azərbaycan XİN başçısı: UNESCO ilə əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri süni intellekt və elmi diplomatiyadır
Xarici siyasət
- 31 oktyabr, 2025
- 15:04
Azərbaycanın UNESCO ilə əməkdaşlığının prioritetləri süni intellekt (AI) və elmi diplomatiyadır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov UNESCO-nun Səmərqənddə keçirilən 43-cü Baş Konfransında çıxışı zamanı bildirib.
"UNESCO ilə əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri süni intellekt və elmi diplomatiyadır. Azərbaycan AI-dən məsuliyyətli və etik istifadəni dəstəkləyir, rəqəmsal uçurumun aradan qaldırılmasına və elmi biliklərə bərabər çıxışa töhfə verir", - o qeyd edib.
Xəbər yenilənir
