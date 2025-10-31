Глава МИД Азербайджана: Приоритетами в сотрудничестве с ЮНЕСКО являются ИИ и научная дипломатия

Приоритетами сотрудничества Азербайджана с ЮНЕСКО являются искусственный интеллект (ИИ) и научная дипломатия.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

"Приоритетными направлениями сотрудничества с ЮНЕСКО являются искусственный интеллект и научная дипломатия. Азербайджан поддерживает ответственное и этичное использование ИИ, способствует преодолению цифрового разрыва и равному доступу к научным знаниям", - сказал он.

По его словам, Национальная комиссия Азербайджана при ЮНЕСКО готова укреплять партнерство через совместные инициативы, региональное взаимодействие и программы для молодежи, направленные на локализацию Повестки-2030.

Он отметил, что в 2022-2023 годах Азербайджан организовал обучающие сессии по сохранению культурного наследия для национальных комиссий ЮНЕСКО из 24 африканских стран.

"Особое внимание уделяется Повестке устойчивого развития до 2030 года, особенно Цели 4 - инклюзивное и качественное образование и обучение на протяжении всей жизни. Азербайджан поддерживает проекты в области грамотности, расширения прав и возможностей девочек и продвижения гендерного равенства в образовании в Африке", - подчеркнул он.

Байрамов добавил, что Азербайджан ценит диалог, сотрудничество, взаимопонимание и уважение между культурами и религиями: "Руководствуясь этой концепцией, страна продвигает межкультурный и межрелигиозный диалог в мире через Бакинский процесс, запущенный в 2008 году и поддержанный Исполнительным советом ЮНЕСКО".