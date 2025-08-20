Haqqımızda

Xarici siyasət
20 avqust 2025 19:26
Azərbaycan və Özbəkistan Bakıdakı sammitin nəticələri üzrə razılaşmaların icrasını müzakirə edib

Özbəkistan xarici işlər nazirinin müavini Bobur Usmanov Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Hüseyn Quliyev ilə görüşüb.

"Report" Özbəkistan XİN-ə istinadən xəbər verir ki, görüş zamanı tərəflər Bakıdakı sammitinin nəticələri üzrə razılaşmaların həyata keçirilməsini müzakirə ediblər.

"Əsas diqqət bu ilin iyul ayının əvvəlində Bakı şəhərində keçirilmiş Özbəkistan-Azərbaycan sammitinin nəticələri üzrə əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi gedişatının nəzərdən keçirilməsinə yönəldilib. Özbəkistan və Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümünə həsr olunmuş birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb", - məlumatda deyilir.

Tərəflər həmçinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik ruhunda sistemli dialoqu davam etdirməkdə qarşılıqlı marağı təsdiqləyiblər.

Rus versiyası Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию договоренностей по итогам саммита в Баку

