Azərbaycan və Monteneqro parlament sədrlərinin görüşü olub
Xarici siyasət
- 08 may, 2026
- 11:31
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Monteneqro Parlamentinin sədri Andriya Mandiçın görüşü olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Sahibə Qafarovanın "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Azərbaycan və Monteneqro arasında inkişaf edən parlamentlərarası əməkdaşlıq etimad və dostluq prinsiplərinə əsaslanan daha güclü siyasi dialoqun və daha sıx ikitərəfli əlaqələrin inkişafına töhfə verir", - paylaşımda qeyd olunub.
Monteneqro Parlamentinin sədri Andriya Mandiç ilə görüşməkdən məmnun oldum.— Sahiba GAFAROVA (@Speaker_Az) May 7, 2026
Glad to meet with Mr. Andrija Mandić, President of the Parliament of Montenegro. @AndrijaMandicDF
Growing inter-parliamentary cooperation between Azerbaijan and Montenegro promotes stronger political… pic.twitter.com/2zRhF2XxuZ
