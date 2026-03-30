    Azərbaycan və İran XİN rəhbərləri bölgədəki son prosesləri müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 30 mart, 2026
    • 22:51
    Azərbaycan və İran XİN rəhbərləri bölgədəki son prosesləri müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    30 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı baş tutub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı daha da gərginləşməkdə olan regional vəziyyətdən dərin narahatlıq ifadə olunub.

    Bölgədə hərbi toqquşmaların tezliklə dayandırılması istiqamətində diplomatik səylərin artırılmasının vacibliyi vurğulanıb.

    Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran ikitərəfli məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla iranlı həmkarı Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə A. Əraqçi özünün "Telegram" kanalında məlumat bölüşüb.

    Söhbət zamanı bölgədəki son proseslər və ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub.

    Abbas Əraqçi İran XİN Ceyhun Bayramov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Байрамов и Арагчи обсудили текущую ситуацию в регионе

