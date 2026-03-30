Байрамов и Арагчи обсудили текущую ситуацию в регионе
Внешняя политика
- 30 марта, 2026
- 22:47
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе беседы была выражена глубокая обеспокоенность продолжающимся обострением региональной ситуации.
Была подчеркнута важность активизации дипломатических усилий, направленных на скорейшее прекращение боевых столкновений в регионе.
Министры также обменялись мнениями по двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.
