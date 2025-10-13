İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlament sədrləri "İslamabad Bəyannaməsi"ni imzalayıblar

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 20:03
    Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlament sədrləri İslamabad Bəyannaməsini imzalayıblar

    Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlament sədrləri "İslamabad Bəyannaməsi"ni imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM) "X" səhifəsində məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, sənəd İslamadadda keçirilən üçtərfli görüş çərçivəsində imzalanıb.

    Bəyannaməni Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova, TBMM sədri Numan Kurtulmuş və Pakistan Milli Assambleyasının sədri Sərdar Ayaz Sadiq imzalayıblar.

    Azərbaycan Türkiyə Pakistan İslamabad bəyannaməsi
    Спикеры Азербайджана, Турции и Пакистана подписали "Исламабадскую декларацию"
    Speakers of Azerbaijani, Turkish, and Pakistani parliaments sign Islamabad Declaration

