    Спикеры Азербайджана, Турции и Пакистана подписали "Исламабадскую декларацию"

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 20:09
    Председатели парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подписали "Исламабадскую декларацию".

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице Великого национального собрания Турции в соцсети X.

    Отмечается, что документ был подписан в рамках трехсторонней встречи в Исламабаде.

    Декларацию подписали председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш и председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик.

