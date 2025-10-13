Спикеры Азербайджана, Турции и Пакистана подписали "Исламабадскую декларацию"

Председатели парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подписали "Исламабадскую декларацию".

Как сообщает Report, об этом говорится на странице Великого национального собрания Турции в соцсети X.

Отмечается, что документ был подписан в рамках трехсторонней встречи в Исламабаде.

Декларацию подписали председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш и председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик.