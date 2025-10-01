İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Danimarkada işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2025
    • 18:47
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Danimarkada işgüzar səfərdədir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 1-də Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksenin və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın dəvəti ilə "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısında iştirak etmək üçün bu ölkəyə işgüzar səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Kopenhagen şəhərinin beynəlxalq aeroportunda Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    İlham Əliyev Danimarka
    Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Данию
    Ilham Aliyev arrives in Denmark for European Political Community Summit

    Foto

    Foto

