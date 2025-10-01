İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Azərbaycan Prezidenti: Əminəm ki, təhsil sahəsində də İtaliya bizim üçün bir nömrəli tərəfdaş olacaq

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:35
    Azərbaycan Prezidenti: Əminəm ki, təhsil sahəsində də İtaliya bizim üçün bir nömrəli tərəfdaş olacaq

    İtaliya Azərbaycanla artıq uzun illər strateji tərəfdaşlıq əsasında münasibətlər qurmuşdur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliya-Azərbaycan Universitetinin ilk tədris korpuslarının açılış mərasimində ölkədə səfərdə olan İtaliya universitetlərinin rəhbərləri, İtaliya-Azərbaycan Universitetinin professorları və tələbələri ilə görüşündə deyib.

    Prezident bildirib ki, iki ölkə sözün əsl mənasında, strateji tərəfdaşdır:

    "Çünki bizim əməkdaşlığımız strateji xarakter daşıyır, qısamüddətli deyil, uzunmüddətlidir. Eyni zamanda, bizim əməkdaşlıq çərçivələrinə ildən-ilə yeni istiqamətlər əlavə olunur. Energetikadan başlamış sənaye istehsalına qədər uzanan və bu gün təhsil sahəsini əhatə edən əməkdaşlıq, sözün əsl mənasında, strateji xarakter daşıyır".

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, İtaliya-Azərbaycan əməkdaşlığı, məsələn, energetika sahəsində böyük bir inkişafa yol açmışdır.

    "Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib hissəsi olan TAP layihəsi böyük dərəcədə Prezident Mattarellanın şəxsi dəstəyi nəticəsində mümkün olmuşdur. Əgər o vaxt bu həll olunmasaydı, bu gün biz Avropa məkanına bu qədər təbii resurslar ixrac edə bilməzdik. Biz də ondan əziyyət çəkərdik, Avropa məkanı da. Bu gün Azərbaycan qazı Avropa İttifaqına səkkiz üzv ölkənin enerji təhlükəsizliyini dəstəkləyir və bu coğrafiya genişlənir və burada İtaliya-Azərbaycan əməkdaşlığı həlledici rol oynamışdır".

    İlham Əliyev vurğulayıb ki, qaz təchizatına görə Azərbaycan İtaliya bazarında ikinci yerdədir, neft təchizatına görə birinci yerdədir:

    "Əminəm ki, təhsil sahəsində də İtaliya bizim üçün bir nömrəli tərəfdaş olacaq".

    İlham Əliyev Avropa İttifaqı İtaliya-Azərbaycan Universiteti Cənub Qaz Dəhlizi TAP
    Президент: Италия строит отношения с Азербайджаном на основе стратегического партнерства

    Son xəbərlər

    17:09

    Bahar Muradova: Kəndlərdə qadınların "yaşıl sahibkarlıq" təşəbbüslərinə çıxışları yaxşılaşdırılmalıdır

    Digər
    17:08

    AFFA prezidenti Azərbaycanın U-16 millisini təbrik edib

    Futbol
    17:07

    "IRONMAN 70.3 BAKU" triatlonuna qeydiyyat oktyabrın 23-də elan olunacaq

    İdman
    17:00

    COP29-un Prezidenti: Qadınların bacarıqları və səsi qərarlara daxil ediləndə siyasət daha effektiv olur

    COP29
    17:00

    Fərid Fərhadzadə: "IRONMAN 70.3" triatlonu, "Fun Run 5 km" və "IRONKIDS" yarışlarını əhatə edəcək

    Digər
    16:56
    Foto

    Donetsk vilayətinin hərbi rəhbərliyi "Report" və Baku TV-nin əməkdaşını təltif edib

    Media
    16:55
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisinin finaldakı rəqibi müəyyənləşib - YENİLƏNiB

    Futbol
    16:52

    Fərid Qayıbov: Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınıb

    İdman
    16:52

    Efiopiyada kilsədə uçub, ən azı 22 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti