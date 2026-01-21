İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev: Biz istər Avroviziya, istər COP-la bağlı əsassız tənqidlərlə üzləşdik

    Xarici siyasət
    • 21 yanvar, 2026
    • 02:47
    İlham Əliyev: Biz istər Avroviziya, istər COP-la bağlı əsassız tənqidlərlə üzləşdik

    Biz istər Avroviziya, istər COP-la bağlı əsassız tənqidlərlə üzləşdik.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun illik toplantısı çərçivəsində "Azərbaycan rəhbərliyi ilə səhər yeməyi" adlı tədbirdə müxtəlif ölkələri təmsil edən biznes nümayəndələrinin suallarının cavabında deyib.

    Dövlətimizin başçısı COP29 ilə bağlı əsassız tənqidlərin daha çox olduğunu qeyd edərək bildirib: "Xüsusilə COP-la bağlı bizi günahlandırdılar ki, neft istehsal edən ölkəyik, neft istehsal edən ölkə necə COP-a ev sahibliyi edə bilər. Baxmayaraq ki, Azərbaycandan əvvəl və sonra Azərbaycandan xeyli çox neft istehsal edən ölkələr olub. Lakin sual bizimlə bağlı idi və mən söylədim ki, neftə sahib olmaq bizim günahımız deyil. Biz buna görə günahlandırılmamalıyıq. Bizi neft sərvətimizi necə idarə etməyimiz, onu cəmiyyətdə ədalətli şəkildə necə paylaşdırdığımızla bağlı qiymətləndirmək lazımdır".

    Ильхам Алиев: Как во время "Евровидения", так и во время COP мы сталкивались с необоснованной критикой

