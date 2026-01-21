Ильхам Алиев: Как во время "Евровидения", так и во время COP мы сталкивались с необоснованной критикой

Как во время "Евровидения", так и во время COP мы сталкивались с необоснованной критикой.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

Отметив, что необоснованной критики была особенно много в связи с COP29, глава государства сказал: "Особенно в отношении COP нас обвиняли в том, что мы являемся нефтедобывающей страной и как нефтедобывающая страна не имеем права принимать у себя такую конференцию. Хотя и до, и после Азербайджана ее принимали страны, которые добывают гораздо больше нефти, чем Азербайджан. Но вопрос касался конкретно нас, и я сказал, что это не наша вина, что у нас есть нефть. Не надо нас за это винить. Нас следует оценивать по тому, как мы управляем нефтяными месторождениями и насколько справедливо распределяем доходы от нефти в обществе".