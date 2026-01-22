İlham Əliyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma ticarət münasibətlərinin yaranmasında da özünü göstərir
Xarici siyasət
- 22 yanvar, 2026
- 16:47
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində atılan addımlar iki ölkə arasında ticarət münasibətlərinin yaranmasında da özünü göstərir.
"Report"un İsveçrəyə ezam olunan müxbirinin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davosda ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşündə deyib.
Azərbaycan Prezidenti regionda artıq sülhün mövcud olduğunu diqqətə çatdırıb.
İlham Əliyev bu xüsusda Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının ixracını, həmçinin idxal edilən taxılın ölkəmiz vasitəsilə Ermənistana çatdırıldığını vurğuladı.
Son xəbərlər
17:07
MEDİA: Prezidentin adından reallığı əks etdirməyən açıqlama yayılıbDaxili siyasət
17:05
Ötən il Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin 56 %-ni İtaliya alıbEnergetika
17:01
Deputat: "Kənd təsərrüfatına subsidiyaların verilməsi fermerlərə xeyir gətirmir"ASK
17:00
Azərbaycan Karate Federasiyası 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan tədbir keçiribFərdi
16:58
Yaxın zamanda robotik cərrahiyyə əməliyyatı ilə böyrək köçürülməsi də icra olunacaqSağlamlıq
16:52
AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün "Accelya" ilə əməkdaşlığa başlayırİnfrastruktur
16:50
Zərdabda avtomat və qumbara aşkar olunubHadisə
16:47
İlham Əliyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma ticarət münasibətlərinin yaranmasında da özünü göstərirXarici siyasət
16:46