    İlham Əliyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma ticarət münasibətlərinin yaranmasında da özünü göstərir

    Xarici siyasət
    • 22 yanvar, 2026
    • 16:47
    İlham Əliyev

    Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində atılan addımlar iki ölkə arasında ticarət münasibətlərinin yaranmasında da özünü göstərir.

    "Report"un İsveçrəyə ezam olunan müxbirinin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davosda ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşündə deyib.

    Azərbaycan Prezidenti regionda artıq sülhün mövcud olduğunu diqqətə çatdırıb.

    İlham Əliyev bu xüsusda Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının ixracını, həmçinin idxal edilən taxılın ölkəmiz vasitəsilə Ermənistana çatdırıldığını vurğuladı.

    İlham Əliyev Azərbaycan Donald Tramp Ermənistan Davos İqtisadi Forumu-2026
    Президент: Нормализация между Баку и Ереваном отражается и в налаживании торговых отношений

