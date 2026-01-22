Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Президент: Нормализация между Баку и Ереваном отражается и в налаживании торговых отношений

    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 17:08
    Предпринимаемые шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией находят отражение и в налаживании торговых отношений между двумя странами.

    Как сообщает корреспондент Report из Швейцарии, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Давосе.

    Глава государства отметил, что в регионе уже установился мир.

    В этой связи Ильхам Алиев подчеркнул экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также доставку импортируемого зерна в Армению через территорию нашей страны.

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma ticarət münasibətlərinin yaranmasında da özünü göstərir
    President: Normalization between Baku and Yerevan reflected in trade relations

