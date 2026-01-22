Президент: Нормализация между Баку и Ереваном отражается и в налаживании торговых отношений
Внешняя политика
- 22 января, 2026
- 17:08
Предпринимаемые шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией находят отражение и в налаживании торговых отношений между двумя странами.
Как сообщает корреспондент Report из Швейцарии, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Давосе.
Глава государства отметил, что в регионе уже установился мир.
В этой связи Ильхам Алиев подчеркнул экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также доставку импортируемого зерна в Армению через территорию нашей страны.
