Президент: Нормализация между Баку и Ереваном отражается и в налаживании торговых отношений

Предпринимаемые шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией находят отражение и в налаживании торговых отношений между двумя странами.

Как сообщает корреспондент Report из Швейцарии, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Давосе.

Глава государства отметил, что в регионе уже установился мир.

В этой связи Ильхам Алиев подчеркнул экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также доставку импортируемого зерна в Армению через территорию нашей страны.