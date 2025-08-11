Haqqımızda

Kallas Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərləri ilə telefonla danışıb Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasla Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı olub.
11 avqust 2025 19:19
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas arasında telefon danışığı olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətindən bildirilib.

Kallas Ermənistan və Azərbaycan arasında tam hüquqlu normallaşmaya dair sazişin həyata keçirilməsinə dəstəyini təklif edib.

Məlumata görə, Avropa diplomatiyasının rəhbəri, həmçinin Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanla danışıb

